「日本ハム８−２オリックス」（５日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちで今季初の同一カード３連勝。同初の４連勝で貯金１とした。１点を防ぐ堅い守りが中盤以降の逆転劇を呼んだ。四回は２失策と暴投で無死一、二塁のピンチ。嫌な流れだったが、野口の打席で「ブルドッグ」と呼ばれるバントシフトを敷き、見事に成功させた。遊撃がサードへ走るのを合図に投手の有原が投球モーションを開始。動きに合わせて一塁手