巨人は５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に３―２で勝利。代打の大城卓三捕手（３３）が今季１号となる逆転３ランを放った。この日一軍に復帰し先発した井上に白星をもたらす一発だった。「今年一の感触。打った瞬間入るかなと思いました」。１点ビハインドの７回二死一、三塁のチャンスで代打に送られた大城はその言葉どおり１４９キロの直球にバットを振り抜くと確信の表情。ベンチを指さし割れんばかりの歓声を浴びながらダイヤ