ボートレース津のＧ?「津ダイヤモンドカップ」は５日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。末永和也（２７＝佐賀）は１２Ｒ１号艇で出走したが、４号艇・秋元哲にまくり差しを許して２着に終わった。それでも得点率５・８３、１８位で準優勝戦に滑り込んだ。「伸びはいいと思うけど、ターンした時の押し感がもうひとつですね」と舟足は一長一短の様子だ。準優勝戦は６号艇となったが「何か整備を考えてやります」と優