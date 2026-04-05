ボートレース津のＧ?「津ダイヤモンドカップ」は５日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。若林義人（２８＝静岡）は１０Ｒで４着。オール３連対は途切れたが、９位で予選を突破した。「ペラがズレていて、返り方が良くなかったですね」と振り返った。ただ「足自体は悪くないので、天気や枠番によって合わせたいです。優出を狙える足はあるし、楽しみです」とキッパリ。５１号機のポテンシャルは十分で、Ｇ?初優出へモ