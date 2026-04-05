東京・練馬区長選が５日、告示となった。前回区長選にも出馬した吉田健一氏、東京都議を自動失職した尾島紘平氏、そして三上恭平氏の３人が届け出をした。吉田氏には共産党、社民党、生活者ネットなどが自主的支援。尾島氏は自民党、国民民主党、東京維新の会、都民ファーストの会が推薦している。尾島氏は練馬駅前で第一声を行い、小池百合子東京都知事、片山さつき財務相、前練馬区長の前川燿男氏ら多くの関係者が支持の声