【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニットTrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優・雨宮天が、4月4日(土)にYouTube生配信企画「あおしゃべり」を開催し、自身が全曲の作詞・作曲を手掛けたEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2 -Theory-」の発売決定をはじめ、ワンマンライブの開催、さらには関連グッズの展開など、今後の活動に関する新たな情報を一挙に