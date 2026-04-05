【モデルプレス＝2026/04/05】元NMB48の山本彩と渡辺美優紀が5日、それぞれの公式X（旧Twitter）を更新。2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「最強すぎる2人」とファン歓喜 元NMBさやみるきーが再会◆山本彩＆渡辺美優紀「関コレ」オフショット公開2人は同日に開催された京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。渡辺は「ショットおいとき