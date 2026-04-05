タレントの三上悠亜さん（32）が2026年3月29日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のツイードワンピ姿を披露した。台湾の図書館を「お気にコーデ」で探索三上さんは、「台湾の台中に新しくできた図書館」を訪れた際の、ミニ丈ツイードワンピコーデで図書館内を散策する様子や椅子に座って足を組むショットなど11枚の写真を投稿した。「素敵な建造物だった...」とつづり、「普段時間がなくて観光できないことが多いから、いろんな