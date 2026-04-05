3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月30日（月）の放送では、この春から大学生になるリスナーから届いた「ミセスのグッズがきっかけで友達ができた」という心温まるメッセージを紹介。番組後半では、メンバーが「友達作りのシミュレーション」として即興劇を繰り