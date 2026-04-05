歌手の小林幸子が５日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション２０２６Ｓ／Ｓ」に初出演。近年は「ラスボス」というニックネームが定着しているが、「カンコレ」に集う若い男女にも「ラスボス」「サッちゃん」などと呼ぶように勧めた。桜の季節に、いまや小林の代表曲ともいえるボカロ曲「千本桜」を披露。７２歳とは思えない歌唱力で大阪の若いファンを酔わせた。歌の世界観そのままに、扇形の髪飾り、衣装