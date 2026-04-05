春の味を「炊き込みごはん」に 菜の花やたけのこ、山菜など春に旬を迎える食材がスーパーに並び始めますね。今回は、これらの食材と常備食材を使った「炊き込みごはん」をご紹介！ 旬の食材といつもの食材を合わせることで、簡単においしい炊き込みごはんが作れるんです。 ツナや油揚げなどを入れて ツナや油揚げなど炊き込みごはんの定番食材を入れて、うまみアップ。ボリュームも出て、満足できる一品になります。炊飯器にお