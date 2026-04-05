◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―航空自衛隊千歳（５日・ジャイアンツ球場）昨年１０月に両股関節を手術し「１番・二塁」で約半年ぶりに実戦復帰した巨人の吉川尚輝内野手（３１）が負傷交代した。２―０の３回無死一塁の守備だった。一塁ベースカバーに入った吉川はやや捕手側にそれた送球を捕球。その際、打者走者に左腕が持って行かれる形となり、左肩を押さえてしゃがみ込んだ。自力で歩いてベンチに下がった。その後は病