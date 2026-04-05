タレントの熊田曜子（43）が5日、大阪市の京セラドーム大阪でファッションイベント「関西コレクション2026」に登場した。所属事務所の後輩、村雨芙美（25）袖乃りか（27）とともに頭上にティアラという″女王様″を模した出で立ちで登場。まとっていたコートを脱ぐと、それぞれピンク、水色、イエローの水着姿となり、そのままランウエー。その見事なプロポーションで客席を沸かせた。今回が30回目を迎える同コレクションの