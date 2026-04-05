フリーアナウンサーの八木早希（47）が23日、今春から京都大学公共政策大学院修士2年生となったと報告した。【写真】八木早希アナ、桜をバックに報告八木アナは、春の桜をバックにした近況とともに「一昨年の受験から、昨年の入学式を経て、この春から京都大学公共政策大学院修士2年生です」と伝えた。理由について「世の中知りたいことで溢れているのに、情報の洪水に呑まれるばかりで、学び直したいと思いました。どの大学