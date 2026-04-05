◇パ・リーグ西武1ー1楽天（2026年4月5日ベルーナD）西武・外崎修汰がプロ野球史上327人目の通算1000安打を達成した。2回1死の第1打席で左翼線二塁打。記念のボードを手にした33歳は「めちゃくちゃうれしいし、たくさんの方に感謝したい。若い選手に負けないように頑張っていきたい」と喜びに浸った。この一打で、同時に通算200二塁打も達成した。西口監督も「ここ数年は成績が落ち込んでいたが、さまざまな練習に取