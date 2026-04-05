【競馬】4歳以上2勝クラス（4月5日／阪神競馬場・ダート1800メートル）【映像】最後方でポツン→直線だけで“全頭ごぼう抜き” 横山典弘の神騎乗実力馬ひしめく大阪杯開催で例年以上の客入りとなった5日の阪神競馬場。そのメインレースを前に、横山典弘騎手が見せた“神騎乗”が競馬ファンをざわつかせている。阪神7Rの4歳以上2勝クラス、1番人気のマテンロウブレイブ（牡4・高橋）は