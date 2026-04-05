4月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム（以降、殿堂）が、2026年のバスケットボール殿堂入りメンバー9名を発表した。 NCAAトーナメントのファイナル4（準決勝）の開催地インディアナポリスで、『ESPN2』の生中継によって発表されたのは、2003年の新人王アマレ・スタッダマイヤー（元フェニックス・サンズほか）やWNBAレジェンド