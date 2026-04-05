MAISONdesが、6月6日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにてライブ『MAISONdes LIVE #3』を開催する。 （関連：MAISONdes、『うる星やつら』EDテーマがバイラル好調トリッキーな楽曲を乗りこなす、聴きどころ満載な花譜のボーカル） 本公演は、MAISONdes参加アーティストによる対バン形式のライブとして開催。出演者は、asmi、花譜、日曜日のメゾンデ、れんを予定しており、追加出演者も後日発表予定