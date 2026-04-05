（台北中央社）卓球のワールドカップ（W杯）は5日、マカオで男子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング7位の林〓儒（24）が同8位の松島輝空（18）に3−4で敗れ、決勝進出を逃した。林は第1ゲームを落とした後、2ゲームを連取。第4、5ゲームを奪われたものの、第6ゲームを制して逆王手をかけた。だが勝負の第7ゲームは6−11で失い、シーソーゲームをものにできなかった。過去6試合全勝だった松島に初めて負けたことで、同大会で