V・ファーレン長崎は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節（WEST）で清水エスパルスとホームで対戦した。長崎は開始７秒で先制点を献上。キックオフのボールを受けたGK後藤雅明が、清水のFWオ・セフンにプレスをかけられ、大きく蹴り出そうとしたが、相手のブロックに阻まれる。弾かれたボールは、そのまま自陣ゴールに吸い込まれた。 まさかの形からの失点。SNS上では、以下のような声が上がった。「