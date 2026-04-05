京都人はなぜ「本音」と「たてまえ」の使い分けがうまいのか？それは「場」を見極めて「流れ」をつくるためだった！ 新刊『京都人が教える ずるいけどうまい合意の技術』（青春出版社刊）から、抜粋して紹介します。たてまえで柔らかく包み、裏で動かす前回の記事では、京都人らしい「たてまえ」の使い方を解説しました。しかしながら、「たてまえ」と「本音」を使い分けるだけで万事うまくいくかといえば、そうとは限りません。