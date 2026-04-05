【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ミュージックレイン所属の橘美來、相川奏多、宮沢小春、夏目ここな、日向もかによる5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）の4月8日にリリースされる2nd EPのリード曲「刹那的ロマンティック」のMV Teaserが公開された。 ■“全力で生きることができれば青春は終わらない”という楽曲のテーマを表現したMV 公開されたティザー映像では、光