今回のDASH海岸は、江ノ島から沖へ約15?の相模湾でビッグプロジェクト！およそ23000匹の生き物を展示する傍ら、学術的な調査や研究も行う『新江ノ島水族館』と共同調査！新江ノ島水族館の学芸員で深海生物のエキスパートの八巻さんと共に狙うのが…「メンダコ捕まえたい！」深海のスーパースター・メンダコ。耳のようなヒレをパタパタさせて泳ぐ愛くるしい姿で、老若男女を虜にする、経済効果抜群の激レアダコだが、未だその生態は