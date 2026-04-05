「『おこさまぷれ〜と。』にいたころは、撮影のときはいつもメンバーの誰かといて、休みの日もメンバーと遊んで、グループで活動するのが楽しかったですね。大食いだったり、激辛だったり、ドッキリに挑戦したのもいい思い出です。でも激臭だけはつらかったな」登録者数100万人超えの人気YouTuberアイドルグループ「おこさまぷれ〜と。」のメンバーだった、りんたろー。「私、サウナが趣味なんですが、水着で入るサウナに友達と