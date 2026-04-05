SNSにアップした美尻と鍛え上げられた肉体が話題を呼び、グラビア界に進出したSakura。SNSにはこだわりを持っているという。「SNSの写真は本当に大事だなと思っています。写真を1枚投稿しただけでフォロワーさんが4000人くらい増えることもあって。ちなみに投稿写真は友達同士で撮っているものが多いです。写真を撮るのが上手な友達が多いので、すごく助かっていますね（笑）。ほかにもInstagramだと画像だけじゃなくてリール動