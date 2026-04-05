香港誌の亜州週刊はこのほど、タイ下院の首班指名選挙で圧勝して首相続投を決めたアヌティン首相が、イラン危機によって引き起こされたエネルギー価格の高騰で、国政の難しいかじ取りを強いられるようになった状況を紹介する記事を発表した。アヌティン首相は2025年9月に就任したが、国内政治を中心に野党との対立が強まったために、25年12月11日に下院（日本の衆議院に相当）の解散に踏み切った。選挙ではアヌティン首相が率いる