京都府知事選は５日、投票され、現職の西脇隆俊氏（７０）（無＝自民・中道・国民・立民・公明推薦）が新人２人を破り、３選を果たした。西脇氏は京都市出身。東大法学部を卒業後、旧建設省に入省し、国土交通審議官、復興次官などを歴任。２０１８年に初当選した。選挙戦では、文化庁の京都移転などの実績をアピール。与野党相乗りの支援を受け、支持を広げた。