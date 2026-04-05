◇セ・リーグヤクルト7ー5中日（2026年4月5日神宮）開幕直前に育成から支配下登録されたばかりのヤクルト・広沢優投手（22）が、3試合目の登板でうれしいプロ初勝利を挙げた。0―5の7回に登板。1死からの連続四死球などで2死二、三塁のピンチを招いたが、花田をスライダーで遊ゴロに打ち取って無失点。直後の攻撃で味方が逆転。白星が転がり込み「うれしい。何とか粘って抑えることができた」と喜びをかみしめた。24