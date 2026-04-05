先発として必要な“第3の球種”を開発中米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）に敵地で行われるナショナルズ戦に先発する。2年目の今春はオープン戦で防御率15.58と大崩れしたものの開幕ローテーション入り。ただ3月30日（同31日）のシーズン初登板は4回1失点にまとめた。ここで大きな役割を果たした、まだ名前のない魔球が注目を集めている。米紙「ニューヨーク・ポスト」は4日（日本時間5日）「ロウキ