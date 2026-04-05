Image: Amazon 一家に一振りレベルの必須ギアですよ。ガジェットはもちろん、日用品から食材まで。さまざまなアイテムを家から一歩も出ずに手に入れられる現代、便利になりましたよねぇ…。でも、ふと気づくと玄関にはダンボールの山、山、山ァ！になってませんか？ 開梱たいへんですよね。この場合のベストは、ハサミ？ カッター？いやいや、専用ツールを用意しましょう。 コクヨ ハ