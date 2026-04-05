俳優の松山ケンイチが4日、都内で行われた、永作博美が主演を務める7日スタートの火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』(毎週火曜22:00〜)の制作発表会見に永作らとともに登場した。松山ケンイチ○「昨年からずっと鮨に関して学んだ」「本番に向けて訓練を」本作は、子育てを終えた主人公・待山みなと(永作)が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも3カ月でおスシを学べる“鮨アカデミー”に飛び込んで第2の人生を歩み