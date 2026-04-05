気になるおなかまわりを、無理なく自然にカバーしたい。そんな大人世代におすすめなのが「ペプラムトップス」です。ウエストからふんわり広がるフォルムが、さりげなく体型をカバーしながら、装いに華やかさをプラス。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人世代が取り入れやすいアイテムを厳選しました。オシャレも体型カバーも両方欲張れる一枚を、さっそくチェックしてみて。 クリーンな雰囲気で着映えるシ