飼い主さんが「オデコ～」と愛猫の名前を呼んでみたところ、遠くから聞こえてきたのは…？可愛さと癒し満点な話題の動画は、記事執筆時点で162万回再生を超え、「用はないけどかわいいので呼んでしまうやつ」「愛情込めて育ててるなによりの証拠！」と絶賛のコメントが寄せられることとなりました。 【動画：遠くのほうにいる猫の名前を呼んでみると、鳴き声が…『たまらなく可愛い光景』】 呼ばれて駆け寄るオデコちゃん