爪切りが苦手な猫さんは、爪が切られることを敏感に察知して…。猫さんは必死に怒っていますが、そんな姿も可愛いと大きな注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で42万表示を突破し、「い～やだぁ～！って言ってますねwww」「いや～って可愛いですね♡」「そろそろ喋りだしそうw」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫の爪が伸びていないか確認するため『爪見せて』と言