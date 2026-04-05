畳のメリット 足腰への負担が少ない 夏は涼しく冬は暖かい リラックスできる香り 近年、畳の部屋そのものが少なくなっていますが、猫との暮らしでは大きなメリットがあります。中でも、柔らかくて滑りにくいという点は最大の魅力といえるでしょう。運動時の衝撃を和らげ、関節や骨、肉球への負担を減らしてくれます。 また、通気性や保温性に優れている点もポイントです。というのも、イグサの中は空洞になって