佐藤龍之介が町田戦にフル出場したFC東京は4月5日、明治安田J1百年構想リーグの第9節でFC町田ゼルビアと対戦し、0-0で90分を終えPK戦で敗れた。この試合で日本代表の英国遠征メンバーにフィールドプレーヤーで唯一、選ばれていたFC東京のMF佐藤龍之介が先発出場。体調不良もあり、日本代表での出場はなかったが、町田戦でスタメン復帰。時差ボケも含めてコンディションは「大丈夫です」と語った。佐藤龍が不在だった4日前には