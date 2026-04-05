西山茂行オーナーが４月５日、自身のＸを更新した。同日の大阪杯・Ｇ１（阪神競馬場、芝２０００メートル）には所有馬のセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が出走。幸英明騎手とのコンビで９番人気で５着に入った同馬について「大阪杯Ｇ１、セイウンハーデスは5着。乗り方としては満点。ただ、パトロール見るとわかるけど、直線の勝負ところで窮屈になり内へ持たれたかったが、幸騎手が修正し