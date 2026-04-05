俳優・佐々木蔵之介が５日、東京・新宿ピカデリーで主演映画「幕末ヒポクラテスたち」（緒方明監督、５月８日公開）の完成披露舞台あいさつを行った。幕末を舞台に、村医者の蘭方医・大倉太吉（佐々木）の奮闘を描く。京都の医大生たちを描いた青春群像劇「ヒポクラテスたち」（１９８０年）で知られる大森一樹監督（２０２２年死去、享年７０）の最後の企画作で“遺志”が結実した格好だ。「大森監督の今作のいきさつや僕が