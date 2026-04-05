お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン女子３００メートルサバイバル」（午後７時）に出演。「女子３００メートルサバイバルレンチャン」に挑んだが、開始早々に敗れた。小学生の時、陸上ジュニアオリンピック出場経験を持つ信子だったが、出場者１２人全員が出走の第１レースのラスト１００メートルで次々と抜かれ、最下位で、いきなり敗退。早期敗退に「え？待って、