◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節ＦＣ東京０―０（ＰＫ２―４）町田（５日・味の素スタジアム）ＦＣ東京はＰＫ戦の末にホームで町田に敗れた。日本代表の英国遠征（３月２８日・スコットランド戦、４月１日・イングランド戦）のメンバーに選ばれた佐藤龍之介は、２トップの一角で先発出場。普段はサイドを主戦場であり、２トップでの出場は今季初となった。好機を作る場面もあったが、見せ場は限られた１９歳は「チー