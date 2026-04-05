記事ポイント東急エージェンシーと慶應義塾大学KMDが、インディペンデントクリエイターのIPを街づくり・企業ブランディングに活かす産学共同研究を開始渋谷を舞台に、フィジカル体験とデジタルコンテンツを融合させた「Phygital Experience Design」の実証実験を推進チューンコアジャパンのYouTubeチャンネル「NEOWN」と連携し、インディペンデントアーティストの持続的な経済循環モデルを構築 東急エージェンシーと慶應義塾