女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつてのグラビアアイドル同士のライバル関係について語った。かつてグラビアアイドルとして活躍した井上は、「グラビア時代が一番つらかったかもしれない」と過酷な撮影が多かったと打ち明けた。お笑いトリオ「我が家」坪倉由幸が「バラエティーとかは楽しかった？それに比べたら過酷では」なかったかと尋ねると、井上はバラエティ