◇明治安田J1百年構想リーグ神戸4―1岡山（2026年4月5日JFE晴れの国スタジアム）神戸が今季最多得点で3連勝を手にした。敵地で岡山に4―1圧勝。前半45分に貴重な追加点を挙げたのが“QBK”を跳ね返したDF永戸勝也だった。「きょうは俺はいいでしょう」。苦笑いを浮かべて取材エリアに登場した左サイドのスペシャリスト。ゴールを喜ぶ以上に「陽介に申し訳なかった」と陳謝したのは、前半37分のシーンだ。完全に右サ