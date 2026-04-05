TVアニメ『神の雫』（4月10日放送・配信スタート）から、亀梨和也のアフレコに密着したメイキング映像が公開された。【動画】TVアニメ『神の雫』亀梨和也のアフレコに密着したメイキング映像同作は、世界的ワイン評論家・神咲豊多香の遺言状に記された、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の1本“神の雫”をめぐり、豊多香の実の息子・神咲雫（亀梨）と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイ