元モーニング娘。のタレント・保田圭（45）が、4日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。昨年12月に買った金魚が繁殖し、60匹以上になっていると明かした。保田は「私、去年の誕生日に金魚ちゃんを我が家に迎えまして。もともといたんですが、追加で誕生日に買いまして。そうしたら、その子が出産したんですよ。迎えて10日くらいで。育てたらすくすく育って、今60何匹…」と明かしたもの。保田は誕