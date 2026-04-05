中道改革連合の小川淳也代表が3日、「女性天皇を生きているうちに見てみたい」という自身の発言を撤回した。 問題となっていたのは、3月27日の記者会見での発言。将来的な皇位継承をめぐる自身の考えとして、女性天皇を容認する姿勢を示すために「女性天皇を生きているうちに見てみたいという日本国民の1人だ」と発言した。 しかし、この発言について3日の記者会見で記者から質問を受けた小川代表は、「私はちょっとあのとき言葉