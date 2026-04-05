4月5日（日）、阪神芝2000mを舞台に行われた大阪杯・G1。2024年のダービー馬ダノンデサイル、去年のダービー馬クロワデュノール、さらに2025年の宝塚記念覇者メイショウタバルといったG1馬3頭が顔をそろえる超豪華な一戦に。戦前からの予想通り、主導権を握ったのはメイショウタバル。前半1000mを58秒1というハイペースで逃げ、過去3戦3勝の阪神でG1 2勝目を挙げるかと思われたが、向こう正面から徐々に進出していったクロワデュノ