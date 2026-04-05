GIGOとエッジウィングが契約を締結。これまでと何が違う？日本のF-2と英伊両国のユーロファイター「タイフーン」、両戦闘機の後継を開発するための「グローバル戦闘航空プログラム」、いわゆる「GCAP」をめぐり、日英伊3か国による国際政府機関GIGOは2026年4月1日、3か国の合弁会社エッジウィングと初契約を締結しました。契約額は6億8600万ポンド（約1450億円）です。【GCAPと連携か】これが「日の丸無人戦闘機」のコンセプトで