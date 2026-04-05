元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）が、4日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。夫で巨人の野上亮磨コーチ(38）とは「胃袋をつかんで結婚できた」と明かした。明石家さんまから「自画自賛できるのは？」と聞かれた石川は「私は料理が大好きで、得意になりました」と答えた。「昔からじゃなく？」と聞かれ「昔からじゃなく、旦那さんに出会ってから料理を勉強して。最初はやっぱり、自