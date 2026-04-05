リーズを率いるダニエル・ファルケ監督がFAカップ準々決勝ウェストハム戦に向けて意気込みを示した。3日、地元メディア『ヨークシャー・イブニングポスト』が同指揮官のコメントを伝えている。日本代表MF田中碧が所属するリーズは31試合が消化したリーグ戦で勝ち点「31」の現在15位。降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差は「4」と熾烈なプレミアリーグ残留争いに巻き込まれている。一方、FAカップでは2003年以来、23年ぶりの